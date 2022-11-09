عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب : قمة المناخ تعكس قوة مصر ومكانتها الكبيرة عالميا

صدى البلد

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان مشاركة  وفود من  مختلف دول العالم في قمة المناخ  بشرم الشيخ يدل على أن مصر دولة قوية ولها مكانة كبيرة لدي دول العالم.

جاء ذلك علي هامش مشاركته في الجلسة الخاصة بإطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، خلال فعاليات اليوم الثالث لقمة المناخ COP27، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،


واكد رئيس لجنة الشباب ان مصر اصبحت حديث العالم كله بعد الرؤية الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حشد المجتمع الدولى لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ .

وأشاد بالمبادرة التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح من قلب قمة المناخ العالمية لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية وهو الامر الذي تناقلته جميع وسائل الاعلام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

مصريون بـ لندن ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

موضوعات متعلقة

إقرار علاوة غلاء استثنائية للموظفين.. حصاد مجلس النواب لجلستي 1-2 نوفمبر 2022

نائب لـ وزير التنمية المحلية: نفقد أرواحا بسبب عدم صيانة شبكات الكهرباء

زراعة البرلمان تطالب بحل ازمة انخفاض سعر توريد القطن

تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة للغد بعد الموافقة على العلاوة الاستثنائية

نائب يطالب الدولة بمراقبة التجار لتتناسب الأسعار مع علاوة الرئيس

نائب التنسيقية: العلاوة الاستثنائية انحياز من القيادة السياسية للمواطن

طاقة النواب تناقش أزمة تدوير القمامة والتلوث بعدد من المحافظات

ترشيحاتنا

نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

التحريضية.. عزة مصطفى تطالب ضياء رشوان بعرض تدوينات علاء عبد الفتاح على السوشيال ميديا

بسبب عملية الونش الجراحية | تصرّف شخصي من محمد صلاح للاعب الزمالك

جون كيري يوجه رسائل للعالم ويرد على الانتقادات من خلال قمة المناخ

خالد الجندي داعيا لمصر: اللهم انقلنا من نصر إلى نصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التصلب اللويحي.. أعراض ومضاعفات خطيرة تصل للصرع والشلل

Cop27.. ضيفان يخطفان أنظار الحضور بزي الهنود الحمر في مؤتمر المناخ.. صور

احمى نفسك من الألم .. طرق الوقاية من هجمات النقرس

Cop 27.. السعودية تناقش استخدام نظام ccs لاحتجاز الكربون وتخزينه

فيديو

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

من شرم الشيخ.. مذيع موقع صدى البلد يخوض تجربة قيادة الاسكوتر الكهربائي

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ