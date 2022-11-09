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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط يلتقيان بممثلي جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية التجارة  يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري ندوة تعريفية بالبرامج التدريبية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط والتي تستهدف الدارسين بتخصصي الاستثمار والتمويل والاقتصاد من طلاب الماجستير وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار Eurpean Investment Bank (EIB) والاتحاد من اجل المتوسط  Union for the mediterranean
(UfM)

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف عام من الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.

وأكد الدكتور خالد قدري عميد الكلية على الدور الفعال لهذه الدورة التدريبية في ثقل مهارات الدارسين فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا على أن الكلية تعمل على التوسع فى تقديم مثل هذه الدورات التدريبية وتضعها ضمن أولوياتها فى المرحلة القادمة. وخلال كلمته وجه خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة في تقديم الدعم المستمر لجميع افراد المجتمع الجامعي وخاصة الطلاب واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.


وعن ممثلى البنك الأوروبي للاستثمار أوضحت هيام وهبة أن هذه الندوة جاءت بحضور Giuseppe Provenzano  مدير مشروع بالتعليم العالي والبحث - مؤسسة الاتحاد من أجل المتوسط،  Fulceri Bruni Roccia رئيس برنامج المعرفة ببنك الاستثمار الأوروبي، وFlavia Palanza مستشار أول ببنك الاستثمار الأوروبي حيث قاموا بالتحدث عن الدورات التدريبية المقدمة وأهميتها فى تأهيل الطلاب للعمل بمجالات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، كما قاموا بتوضيح دور بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشروعات المرتبطة بالابتكار و مجالات تطبيق هذه المشروعات،  أيضا ألقوا الضوء على اهم المعايير والمهارات المطلوبة .

كما أوضحت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية بالجامعة انه جارى التحضر لهذا التعاون منذ شهر يوليو الماضي من خلال مجموعة من الاجتماعات التحضيرية من خلال الفيديو كونفرانس برئاسة محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك تحضيرا للاجتماع الذى تم بكلية التجارة قبل انعقاد الندوة لبحث سبل التعاون المشترك.

كما أضافت الدكتورة هيام وهبه أن الدورات التدريبية سوف تبدأ خلال الأسبوع الأول من مارس 2023  تنتهي بتقديم المتدربين عرضا تقديميا أمام السادة المدربين من ممثلي الاتحاد من أجل المتوسط و بنك الاستثمار الأوروبي.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت بحضور لفيف من أساتذة الكلية و طلاب برامج الدرسات العليا والشهادات المهنية وبرامج الدراسة باللغة الانجليزية والساعات المعتمدة بالسنة النهائية .

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رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا التعاون المشترك الاتحاد من أجل المتوسط المشروعات الصغيرة التعليم العالي

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