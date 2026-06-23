بوتين: روسيا مستعدة لمحادثات السلام مع أوكرانيا على أساس مؤتمر إسطنبول 2022

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمحادثات السلام مع أوكرانيا على أساس مؤتمر إسطنبول 2022، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة الغربية والعقوبات المفروضة عليها لن تؤثر على مجريات العمليات العسكرية في أوكرانيا.



وقالت آنا يفستيغنييفا نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن روسيا لا تشن غارات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مضيفة: "نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات موجهة إلينا" في هذا الشأن.

وأوضحت أن الهدف من غارة القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة التي تقل أطفالا بيلاروسيين ربما كان هو جر مينسك إلى الصراع الأوكراني، مؤكدة أنه لا يمكن لأي إمدادات أسلحة غربية، أو عقوبات، أو محاولات للضغط على روسيا أن تغير الوضع على الجبهة.