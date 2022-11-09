محافظ الشرقية يقدم التعازي لأسرة طالبة البحيرة في الحادث الأتوبيس|فيديو

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعازي عن وفاة طالبة محافظة البحيرة في حادث اصطدام قطار بأتوبيس طلاب، مضيفاً أن جميع حالات المصابين خرجت من المستشفى، بأستثناء حالة واحدة، و هي في حالة جيدة، و هي طالبة في جامعة بدر.

عدد المصابين في حادث إصطدام القطار بأتوبيس طلاب

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الأتوبيس أصطدم بجرار القطار و ليس بقطار كامل، وسبب الحادث ، أن الأتوبيس تراجع للخلف بعد غلق المزلقان ، و ذلك أثناء مرور الجرار، مما تسسب في اصطدام الجرار بالأتوبيس من الخلف، وأدى ذلك إلى إنقلاب الأتوبيس.

وأشار محافظ الشرقية إلى، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 21 حالة مصابة، إلى المستشفى الجامعي، وا مستشفى الأحرار، و تم خروجهم جميعاً من المستشفى ، عدا حالة واحدة و هي بحالة جيدة للغاية و ذلك بعد الأطمئنان عليهم.