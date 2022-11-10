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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية، أمر يشغل بال جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، حيث يتساءل الجميع عن تفاصيلها ونظام التقدم لها.

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية يتولى مسئولية وضعها وإعلانها مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموضح بها مواعيد الامتحانات لطلاب المدارس.

ونفت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل مركزي من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنها لا تكون امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وعن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام كلها من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 14 يناير 2023.

هل تقرر استبدال امتحانات الشهادة الاعدادية بـ أبحاث؟

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار أي قرار رسمي بعدم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، واستبدالها بنظام الأبحاث لتقييم الطلاب. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعقد في لجان مراقبة داخل المدارس بشكل طبيعي، ولا مجال لاستبدالها بأبحاث ولا أدائها من المنزل، محذرة جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات التي لا تهدف إلا لإثارة البلبلة وإرباك الطلاب مع قرب موسم الامتحانات كل عام.

 

الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 

- شهادة ميلاد أصلية + 6 صور خلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر.
- أصل وصورة إيصال سداد الاستمارة.
- أصل وصورة إيصال سداد المصاريف.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- ورقة مكتوب عليها (الاسم رباعي - رقم محمول ولي الأمر - العنوان بالتفصيل والدقة - وظيفة ولي الأمر). 
- طابع دعم تعليمي بقيمة 10 جنيهات.
- استمارة إلكترونية من أي مكتبة.
- حافظة بكبسولة.

نظام تقييم الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

بعد أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، يتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة، حيث إن مجموع الترم الأول من 140 ومجموع الترم الثاني من 140.

ويشرف على عقد هذه امتحانات الشهادة الإعدادية مديرو المديريات التعليمية الموجودين في محافظات مصر، حيث تعقد غرف عمليات في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية كل محافظ في محافظته ولا يعتمدها وزير التربية والتعليم.

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