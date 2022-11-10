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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة : مكافأة مالية فى حالة تمثيل الكلية فى منتخب الجامعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اللجنة الرياضية برعاية الشباب كلية حقوق جامعة القاهرة، فتح باب التقدم إلى فريق كلية الحقوق، اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر ، الساعة الحادية عشرة صباحًا بملاعب الجامعة.

ونوهت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، انه سيتم عقد الاختبارات للمتقدمين من الطلاب باستثناء الطلاب الذين يلعبون لإحدي الأندية المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم من الدرجة الأولى حتى الثانية يتم تسجيلهم بالفريق دون حاجة لأي اختبارات.

كما يتم منح الطلاب الذين يمثلون فريق الكلية:
- طقم كامل يحمل اسم ولوجو الكلية.
- بدل تغذية.
- بدل انتقالات.
- مكافأة مالية فى حالة تمثيل الكلية فى منتخب الجامعة.

 

جامعة القاهرة 

 

انطلق أمس الثلاثاء الموافق 8-11-2022 فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة القاهرة بعنوان "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحضر نيابة عنه محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات تقديمية تمحورت حول أهمية موضوع المؤتمر، ألقاها الدكتور عبد الهادي العوضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رجب طاجن وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر..

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