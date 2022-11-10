بقوة 641 حصانا.. BMW M3 تتألق بتعديلات أكثر قوة من مانهارت| صور

كشفت BMW عن سيارة M3 Touring كسيارة رياضية عالية الأداء مقدمة بمنظومة الحركة لفئة M3 Competition، لتنضم إلى أسطول الشركة البافارية الرياضية مع سيارتي BMW M3 Sedan و M4 Coupe .

BMW M3 Touring

حصلت السيارة BMW M3 Touring على تعديلات وتعزيزات أكثر قوة من مانهارت على مستوى الأداء والتصميم لتحمل أسم MH3 650 Touring.

يأتي النموذج المعدل من الخارج بمجموعة من الإضافات الأنيقة، وتتميز بمظهر كلاسيكي ذهبي بالإضافة للون الأسود مع شارة مانهارت، وتشتمل حزمة التعديلات على فاصل أمامي، وفتحات هوائية مثبتة على المصد، وامتدادات للحواف الجانبية، وجناح خلفي، وناشر جديد.

BMW M3 Touring

مواصفات BMW M3 Touring الأصلية

تعتمد النسخة الأصلية من سيارة BMW M3 Touring على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3000 سي سي، توين تربو يضخ قوة تصل الى 510 حصانا، و 650 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام دفع كلي للعجلات، لتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية.

BMW M3 Touring

مواصفات النسخة المعدلة

من خلال الأرقام الموجودة على اسمها، فإن MH3 650 Touring أقوى من MH3 600 سيدان، بفضل وحدة التحكم الإضافية MHtronic مع عدم حدوث أي تغيير في الأجهزة الداخلية، ينتج المحرك المزدوج سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر 641 حصانًا (478 كيلو واط) و 800 نيوتن متر (590 رطل قدم) من عزم الدوران، ليتطابق مع MH3 GTR وهو أقوى M3 تم ضبطه.

يعتمد MH3 650 Touring على عجلات Manhart Concave One مقاس 21 بوصة المصنوعة من السبائك المطلية باللون الأسود غير اللامع.

سيضيف نظام العادم الجديد قوة أكبر للأداء، وسيعطيها قدرة أفضل للتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ولم تذكر مانهارت ترقيات هيكل السيارة الخارجي.

توفر مانهارت العديد من التجهيزات الاختيارية عند الطلب، وتتميز سياراتها بالعديد من التعزيزات الرياضية، والتصميم الخارجي والداخلي بجانب الأداء الرياضي.

لم تكشف مانهارت في الوقت الحالي عن سعر نسخة M3 Touring .