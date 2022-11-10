عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يصدم جماهير الأهلي: كريم فؤاد أفضل من أكرم توفيق..فيديو

صدى البلد

 

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي يقدم مستوى فني جيد مع الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في رأيي أن كريم فؤاد أفضل حالياً بمراحل من أكرم توفيق في الجبهة اليمنى بالنادي الأهلي وأكرم يظهر بقوة في المباريات ثم يتراجع أداؤه بمرور الوقت ".

وتابع:"كولر لجأ لإشراك كريم فؤاد في مركز الجناح حتى لا يجلس أكرم توفيق على مقاعد البدلاء في مباريات الأهلي عقب تعافيه من الإصابة".

استقبال الوفد الدولي والافريقي..

txt

بيراميدز: لم يتحدد مصير أحمد فتحي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري..فيديو

txt

لاعيبة رجالة.. سعد سمير يعلق على تأهل فيوتشر لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية|شاهد

استقبل النادي الأهلي أمس الأربعاء وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، وكان في استقبال وفد الضيوف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي عضو المجلس، وخالد مرسي مدير المقر، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

وجاءت الزيارة تلبية من النادي الأهلي لطلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لزيارة مقر النادي، في ختام دورته الخاصة بالقانون الدولي لكرة القدم، نظرًا إلى قيمة الأهلي وتاريخه محليًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

وقام الوفد بعمل جولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة، شملت دولاب البطولات، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب مختار التتش، وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

ومن جانبه نقل المهندس خالد مرتجي ترحيب محمود الخطيب رئيس النادي -الذي يخضع لفحوصات طبية حاليًّا خارج البلاد- بالوفد وكل أعضائه، الذين حرصوا على زيارة النادي من أجل التعرف على منشآته والاطلاع على جانب من تاريخه من قرب.

وقال المهندس خالد مرتجي إن زيارة الوفد تأتي في إطار التقدير لاسم وتاريخ النادي، كونه رائدًا في البطولات والقيم والمبادئ، وأشهر أندية القارة ونادي القرن الإفريقي.

وأوضح أمين صندوق النادي في كلمته أن مثل هذه الزيارات تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل مجلس الإدارة، كونها تشكل جزءًا أكبر من عائلة الأهلي حول العالم.

ورحب مرتجي في حديثه مع أعضاء وفدي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بكل سبل التعاون التي طرحها بعض ممثلي الأندية والاتحادات بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن النادي بدأ بالفعل مثل هذه الخطوات في الجوانب المتعلقة بكرة القدم في إفريقيا، ومؤخرًا في أوروبا.

 

الأهلى النادي الأهلي اكرم توفيق كريم فؤاد رضا عبد العال رضا عبدالعال نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ترشيحاتنا

الكهرباء: الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل

خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

سعر الدولاراليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

تسبيحات الركوع والسجود.. هل شرط أن تكون عددا فرديًّا؟

أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

تشريح جثمان حازم الحديدي وكيل اللاعبين والنيابة تصرح بدفنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ