رضا عبد العال يصدم جماهير الأهلي: كريم فؤاد أفضل من أكرم توفيق..فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي يقدم مستوى فني جيد مع الفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"في رأيي أن كريم فؤاد أفضل حالياً بمراحل من أكرم توفيق في الجبهة اليمنى بالنادي الأهلي وأكرم يظهر بقوة في المباريات ثم يتراجع أداؤه بمرور الوقت ".

وتابع:"كولر لجأ لإشراك كريم فؤاد في مركز الجناح حتى لا يجلس أكرم توفيق على مقاعد البدلاء في مباريات الأهلي عقب تعافيه من الإصابة".

استقبال الوفد الدولي والافريقي..

استقبل النادي الأهلي أمس الأربعاء وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، وكان في استقبال وفد الضيوف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي عضو المجلس، وخالد مرسي مدير المقر، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

وجاءت الزيارة تلبية من النادي الأهلي لطلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لزيارة مقر النادي، في ختام دورته الخاصة بالقانون الدولي لكرة القدم، نظرًا إلى قيمة الأهلي وتاريخه محليًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

وقام الوفد بعمل جولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة، شملت دولاب البطولات، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب مختار التتش، وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

ومن جانبه نقل المهندس خالد مرتجي ترحيب محمود الخطيب رئيس النادي -الذي يخضع لفحوصات طبية حاليًّا خارج البلاد- بالوفد وكل أعضائه، الذين حرصوا على زيارة النادي من أجل التعرف على منشآته والاطلاع على جانب من تاريخه من قرب.

وقال المهندس خالد مرتجي إن زيارة الوفد تأتي في إطار التقدير لاسم وتاريخ النادي، كونه رائدًا في البطولات والقيم والمبادئ، وأشهر أندية القارة ونادي القرن الإفريقي.

وأوضح أمين صندوق النادي في كلمته أن مثل هذه الزيارات تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل مجلس الإدارة، كونها تشكل جزءًا أكبر من عائلة الأهلي حول العالم.

ورحب مرتجي في حديثه مع أعضاء وفدي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بكل سبل التعاون التي طرحها بعض ممثلي الأندية والاتحادات بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن النادي بدأ بالفعل مثل هذه الخطوات في الجوانب المتعلقة بكرة القدم في إفريقيا، ومؤخرًا في أوروبا.