لاعيبة رجالة.. سعد سمير يعلق على تأهل فيوتشر لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية|شاهد

علق سعد سمير ، لاعب نادى فيوتشر على التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على فريق أول أغسطس بركلات الترجيح 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل باستاد السلام ضمن منافسات دور ال32 .

وكتب سعد سمير عبر فيسبوك “ الحمدلله علي الصعود للمرة الاولى الي دور المجموعات بعد أول مشاركة أفريقية لاعيبة رجالة نتمنى الأفضل في القادم ”.

و تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطس بركلات الترجيح 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل باستاد السلام ضمن منافسات دور ال32

أحداث المباراة

ونجح تشييامبا في إحراز هدف التقدم في شباك فيوتشر في الدقيقة 44 عقب استلام كرة داخل منطقة الجزاء بدون رقابةمن المدافعين ليتمكن من تسديها لتمر على يمين جنش لداخل

ونجح لاعبو فيوتشر في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92 بعد تسديد قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عمر كمال لتسكن الشباك

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل بعد تعادل فيوتشر في الوقت القاتل.