عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لوحات تنطق جمالاً.. حديقة مونيه تتحول معرض في نيويورك لهذا السبب

معرض فنى
معرض فنى

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد  تنظيم في مدينة نيويورك، وللمرة الأولى في الولايات المتحدة، معرض للفن التشكيلى احتفاء بالرسّام الفرنسي كلود مونيه رائد المدرسة الانطباعية، يتم فيه  تذوق اللوحات بحواس البصر والسمع والشمّ، إضافة إلى اللمس، ما يمنح الزائرين تجربة معايشة اللحظة الاستثنائية التي شاهدها الفنان وانطبعت في ذهنه ليوثقها خطوطاً وألواناً ويجعل منها لوحة تنطق جمالاً وسحراً.

المعرض الذي أُطلق عليه "حديقة مونييه.. التجربة الآسرة" يضم لوحاتٍ لروّاد الإنطباعية تسلقت الجدران وافترشت الأرضيات داخل مبنىً فسيح، حيث يتعزز التفاعل ما بين الزوّار وبين الأعمال الفنية من خلال جملة من المؤثرات من بينها روائح معينة يتم نشرها في المكان الذي تتردد في جنباته موسيقى تسرد حكاية زمن مطلقٍ سياجهُ لحظةٌ نعيشها.

 

معرض فني نيويورك الولايات المتحدة ولايات عمال استثناء تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

خاص| الأرصاد: البلاد ستشهد عواصف ترابية شديدة بسبب التغيرات المناخية

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

ظن الميكروفون مغلقا.. الرئيس الإسرائيلي يحرج نائبة برلمانية أمام العالم

ترشيحاتنا

وزير المالية: مصر «الرابعة» أفريقيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة

شكل المشاركة قيد الإعداد.. بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين

إيلون ماسك: أفعل أشياء غبية في بعض الأحيان وسأحقق قفزات في تويتر

خلال Cop 27| وزير التعليم يتحدث عن مشروع المدارس المفتوحة الداعمة للتكنولوجيا

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ