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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة "مصر بلا مرض" تستعرض جهود خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

الدكتورة لمياء كمال
الدكتورة لمياء كمال

استعرضت الدكتورة لمياء كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض"، جهود المؤسسة لدعم وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 وقالت "لمياء كمال" خلال لقائها في برنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدى البلد" إنهم يستهدفون فئة معينة من المرضى، ومن أكبر المبادرات المؤثرة هي "اسمع افهم"، لأنهم شاهدوا فرحة الأطفال بالسمع لأول مرة.

 وأضافت "لمياء كمال" أنهم يستهدفون الأشخاص أصحاب الاعاقة الحركية والاعاقات بشكل عام، لتحويل شخص غير منتج الي شخص منتج، ودمجهم في المجتمع من خلال مبادرة "اتحرك أفرح".

 وأوضحت "لمياء كمال" أن هناك مشاركات من جهات أخرى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير أجهزة ومعدات لأصحاب الاعاقات الحركية. 

لمياء كمال مصر بلا مرض ذوي الاحتياجات الخاصة حكاوي طبية اسمع افهم اتحرك أفرح التضامن الاجتماعي

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