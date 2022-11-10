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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيض يتراجع.. تعرف على سعر الكرتونة بمنافذ الزراعة والأسواق

أسعار البيض
أسعار البيض

انخفضت أسعار البيض خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد الإفراج عن الأعلاف من الموانئ لتنخفض أسعار الدواجن والبيض بالتبعية، نظرا لأن الأعلاف تمثل  70% من تكاليف الدواجن. 

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها ٢٤٣ منفذا ثابتا و٣٠ منفذا متحركا بجميع المحافظات، بأسعار ٦٨ جنيها لكرتونة البيض الأبيض، و٧٠ جنيها لكرتونة البيض الأحمر، وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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بأسعار مخفضة

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع المختلفة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء.

خير مزارعنا لأهالينا 

وأضاف صالح أنه من خلال مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور حسن الفولي، وتحت إشراف المهندس عارف محمد علي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وأمام ديوان المحافظة بأسيوط اليوم، الخميس، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ مبادرة الرئيس لمحاربة الغلاء.


أسعار البيض بالأسواق اليوم 

أسعار البيض الأحمر 71 جنيها، ويصل سعرها للمستهلك إلى 77 جنيها.

أسعار البيض الأبيض 69 جنيها، ويصل سعرها للمستهلك إلى 75 جنيها.

أسعار البيض البلدي 70 جنيها، ويصل سعرها للمستهلك إلى 76 جنيها "الكرتونة تحتوى على 20 بيضة".

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