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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ألحق اشتري.. تخفيضات كبيرة على أسعار البيض بالأسواق

سعر البيض اليوم في
سعر البيض اليوم في الأسواق

أسعار كرتونة البيض.. استقر سعر البيض في الأسواق اليوم الاثنين 7-11-2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن.

أسعار البيض في المزرعة 

وتراوح سعر البيض في المزرعة اليوم الاثنين 7 نوفمبر 68 و72 ، ليصل إلى الأسواق بنحو 74 و77 جنيها للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة .

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سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 70 جنيها للكرتونة الواحد لتصل إلى المستهلك بعد إضافة مصاريف النقل والربح إلى 74 و78 جنيها على حسب المنطقة.

 أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 72 جنيها، للكترونة التي تحتوى على 30 بيضة، لتصل إلى المستهلك بنحو 78 تقريبا.

ووصل سعر البلدي 68 جنيها للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 73 جنيها .

سعر البيض في منافذ وزارة الزراعة

وأعلن وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي طرح كميات من بيض المائدة بتخفيض يتراوح بين 20 إلى 30%.

أسعار بيض المائدة اليوم

ووفرة وزارة الزراعة بحسب سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها ٢٤٣ منفذ ثابت و ٣٠ منفذ متحرك بجميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم 

 طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيض مائدة بـ ٦٨ جنيهت لكرتونة البيض الأبيض، و٧٠ جنيها لكرتونة البيض الأحمر.

وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض أسعار البيض والسلع الأخري  وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

توفير السلع 

وقال سعيد صالح إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا عملت أمس على توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وأمام ديوان المحافظة بأسيوط.

 وذلك رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ مبادره الرئيس لمحاربة الغلاء.

أسعار السلع التموينية

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتعامل بمنتهى الاهتمام بخصوص أسعار السلع التموينية، لافتا إلى أن لا يوجد هناك أي زيادة في أسعار السلع التموينية في المنافذ التموينية.

وأكد  المصيلحي أن هناك انفراجة مقبلة في الدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة علف جديد، لافتا إلى أن اللحم البرازيلي من أفضل أنواع اللحوم في العالم.

 

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