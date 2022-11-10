عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال Cop 27| وزير التعليم يتحدث عن مشروع المدارس المفتوحة الداعمة للتكنولوجيا

من فعاليات جلسة وزير
من فعاليات جلسة وزير التعليم في مؤتمر المناخ

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا"، والتي نظمتها منظمة اليونسكو، وذلك على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27).

وتناولت الجلسة النقاشية العديد من الموضوعات والتي تتناول التحول الرقمي لنماذج التعليم في سياق تغير المناخ مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم، واستكشاف أوجه التآزر وإمكانيات تقاسم الموارد عبر البلدان والشركاء.

وقال وزير التربية والتعليم، في كلمته، إنه منذ بداية المشروع في2021 سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة ومسئولي شركة هواوي باعتماد خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف المعنية بمشروع المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم عقد العديد من الاجتماعات، والتي استهدفت وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين وتطوير إطار مؤسسي له ضمن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتمكين المعلمين والمديرين والموجهين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي في تطورهم المهني، وفي التدريس لدعم التعلم المدمج في المدرسة أو التعلم عن بعد.

وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز التطوير المهني المستمر للمعلمين والمشرفين والمديرين من خلال منصة التدريب التي يتم العمل على تطويرها في الوقت الحالي، ومن ثم عقد سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية تعد خصيصًا للسياق المصري لضمان استمرارية وجودة التطور المهني، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية بناءً على سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المنصة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تطوير دورات مرقمنة لبناء القدرات حول تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الممارسة المهنية/التربوية للمعلمين، خاصة العاملين بالمناطق المحرومة والتي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم دورات تدريب للمدربين وورش عمل تدريبية لبناء قدرات الموظفين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ محتوى تعليمي رقمي فعال للمعلمين.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحاجة الماسة إلى الجهود التعاونية بين جميع المعنيين ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب.

حضر اللقاء مساعدة المدير العام لمنظمة "اليونسكو" لقطاع التعليم ستيفاني جنيني، وأدارت الجلسة نينا مانسون، مسئولة البرامج بمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وزير التربية والتعليم التعليم المدارس التكنولوجيا COP27 قمة الأمم المتحدة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

خاص| الأرصاد: البلاد ستشهد عواصف ترابية شديدة بسبب التغيرات المناخية

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

ظن الميكروفون مغلقا.. الرئيس الإسرائيلي يحرج نائبة برلمانية أمام العالم

ترشيحاتنا

وزير المالية: مصر «الرابعة» أفريقيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة

شكل المشاركة قيد الإعداد.. بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين

إيلون ماسك: أفعل أشياء غبية في بعض الأحيان وسأحقق قفزات في تويتر

خلال Cop 27| وزير التعليم يتحدث عن مشروع المدارس المفتوحة الداعمة للتكنولوجيا

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ