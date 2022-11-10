بسبب الحرب الأوكرانية.. بوتين يرفض حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

قال مسئول حكومي إندونيسي، اليوم /الخميس/، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الأسبوع المقبل، متجنبا مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/ الأمريكية أنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج وقادة العالم الآخرون القمة التي تستمر يومين في بالي والتي تبدأ في 15 نوفمبر، والتي كان من المقرر أن تكون المرة الأولى التي يلتقي فيها بايدن وبوتين معا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

ومن جانبه، صرح لوهوت بينسار باندجايتان، رئيس دعم أحداث مجموعة العشرين، للصحفيين في دينباسار بإندونيسيا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيرأس الوفد الروسي.

ومن جهته، قال باندجايتان، وهو أيضا وزير التنسيق البحري والاستثمار: "تحترم الحكومة الإندونيسية قرار الحكومة الروسية، الذي أوضحه الرئيس بوتين نفسه سابقا للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في محادثة هاتفية ودية للغاية"، فيما أعرب الرئيس الإندونيسي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين عن أمله في أن يؤدي التواصل الجيد بين الزعيمين إلى تقليل التوترات بين روسيا وأوكرانيا.