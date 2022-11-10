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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آمنة ومستقرة.. وزارة الشباب والرياضة: مصر أصبحت القبلة لجميع دول العالم|فيديو

الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي المتحدث بأسم وزارة الشباب و الرياضة

أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر تحدث العالم حالياً من أرض السلام "شرم الشيخ"، مؤكدا أن مصر أصبحت من أهم دول العالم، وتستضيف أكثر من 190 دولة حول العالم، و قمة المناخ في شرم الشيخ تضم كبار الزعماء والقادة.

مؤتمر الشباب COY 17

وأضاف “فوزي”، أثناء استضافته مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية"DMC"، أنه تم الخروج من مؤتمر الشباب COY 17،   بوثيقة الشباب للسياسات العالمية، الخاصة بالشباب، و التي تم تجميعها و تضمينها من كافة شباب العالم، المشاركين في مؤتمر COY 17.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه سوف يتم عرض وثيقة الشباب للسياسات العالمية في COP 27، والأخذ بها ضمن التوصيات النهائية لمؤتمر المناخ، مؤكداً أن قافلة المناخ ، تهدف إلى الحفاظ على المناخ.

وتابع: "لما تشوف بلدك بتستضيف أكثر من 190 دولة، وقادة العالم،ده ليه وقع كبير، يقول أن مصر أمنة و مستقرة ، و جاذبة لكل الأحداث و الفاعليات العالمية، مصر بقيت القبلة لكل دول العالم"

 

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