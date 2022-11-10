مراقب دولي.. «الطاقة الذرية» تشارك في اختبار خطة الطوارئ النووية لمحطة كوبرج |صور



شاركت الدكتورة وفاء فوزي رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ النووية والمشرف على وحدة الدعم الفني بمركز بحوث الامان النووي والاشعاعي بهيئة الطاقة الذرية كمراقب دولي في تجربة اختبار خطة الطوارئ النووية لمحطة كوبرج النووية بكيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقد وجهت لها الدعوة من هيئة الرقابة الوطنية بجنوب افريقيا لمشاركتها كمراقب دولي للتجربة وذلك من ضمن مجموعة مراقبة دولية شاركت فيها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وغانا.

وقد سبق الاختبار لخطة الطوارئ اجتماع فني لجميع المشاركين في البرنامج بالإضافة إلى الجهات المحلية بجنوب افريقيا والمشتركة في تنفيذ خطة الطوارئ النووية في المحطة. ويهدف التمرين إلى اختبار خطة الطوارئ النووية بالمحطة النووية لمجابهة أية حالات طوارئ عامة تحدث داخل المحطة ودراسة مدى استجابة الجهات المحلية والوطنية لحالة الطوارئ، وذلك بهدف تحليل رد فعل كل جهة وتحديد أي مواطن ضعف بالخطة للاستفادة منها في الخطة الفعلية في حالة الطوارئ.

وقد صرحت الدكتورة/ نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بأن المركز به وحدة للدعم الفني وتنمية القدرات في مجال الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية وتشرف عليها الدكتورة / وفاء فوزي ويشمل نطاق عملها الدعم الفني ودعم وبناء القدرات للعاملين بمراكز هيئة الطاقة الذرية المختلفة وكذلك لجميع الجهات التي تستخدم المصادر المشعة في المجالات المختلفة في الطب والصناعة في مصر.

وقد صرح الدكتور / عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة لديها برنامج أساسي لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة والاستعداد لأية حالات طوارئ نووية أو اشعاعية. كما أن الهيئة يوجد بها فريق مدرب على أعلى مستوى دولي للتعامل مع الحوادث الاشعاعية بمركز المعامل الحارة بأنشاص.

المستشار الإعلامي للهيئة



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