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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية دون وقوع إصابات

لحظة سقوط السيارة
لحظة سقوط السيارة

سقطت سيارة نصف نقل فى ترعة الإسماعيلية بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، دون وقوع إصابات ، حيث نجا قائدها من الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ للشبكة الوطنية  للطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بلاغا يفيد سقوط سيارة بخليج الجانبية الرابعة بقرية الشروق دون وقوع إصابات.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيارة انحرفت عن الطريق، وسقطت بخليج قرية الشروق، دون إصابات، حيث نجا قائدها من الغرق.

تم الاستعانة بونش لاستخراج السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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