وفد برلماني يتفقد جناح جامعة الأزهر بشرم الشيخ ويشيد بجهاز معالجة مياه الصرف الصناعي

قام اليوم الخميس وفد مجلس الشيوخ يتقدمهم الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ المصري، بزيارة إلى جناح جامعة الأزهر، والمشارك في قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

جناح جامعة الأزهر

كان في استقبال وفد مجلس الشيوخ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وأشاد وفد مجلس الشيوخ المصري بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في خدمة المجتمع محليا وإقليميا ودوليا.

وثمن وفد مجلس الشيوخ المصري اختراع جهاز معالجة مياة الصرف الصناعي المعروض بمعرض الابتكار الأخضر بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ والصديق للبيئة، والذي يعد ثمرة تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدين على أن هذا الجهاز الحيوي والمهم يعكس أهمية وقيمة البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتين إلى أن ما شاهدوه على أرض الواقع من جهاز معالجة مياة الصرف الصناعي الصديق للبيئة يعد إنجازًا علميًّا كبيرًا يسهم في حل مشكلة حيوية تعاني منها المجتمعات، خاصة أن الجهاز يعد صديقًا للبيئة؛ لقيامه بمعالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، ذلك المشروع الفائز من بين عدد كبير من المشروعات التى تقدمت بها الجامعات المصرية، وتم تحكيمها من قبل اللجنة الخاصة بالبحث العلمي والمسئولة عن الجامعات والمراكز البحثية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27.

جدير بالذكر أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون علمي بين جامعة الأزهر وجامعة فريدريك أليكساندر بألمانيا والتي تعد الجامعة الرائدة علميًّا ورقم ١٤ على مستوى العالم في مجال الابتكار والهندسة، وتم تنفيذ المشروع بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويقدم الجهاز طريقة معالجة فيزيائية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وعالية الجودة وغير تقليدية في معالجة مياه الصرف الصناعي للصناعات كثيفة الاستخدام للمياه مما يقدم حلًّا غير تقليدي في تحديات التغير المناخي في مجال المياه؛ حيث يسهم الجهاز في استرجاع وإعادة استخدام نحو ٨٥% من المياه المعالجة مرة أخرى في العمليات الصناعية، ويمنع تلوث البيئة مما يوفر تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، ويحافظ على الموارد المائية، والتى تعد أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر والعالم في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وتم تجربة الجهاز بنجاح في عدد من مصانع: الورق، والرخام، وإنتاج الكاولين، ومصانع الصلب.