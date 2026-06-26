«عايزين ناكل عيش».. عمرو أديب يؤيد تملك الأجانب لأراض مصر

أعلن الإعلامي عمرو أديب تأييده السماح بتملك الأجانب للعقارات والأراضي في مصر، معتبرًا أن تصدير العقار يمثل أحد المصادر المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات، وتنشيط السوق العقارية.

وأوضح عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن مصر تمتلك ثروة عقارية كبيرة غير مستغلة، مشيرًا إلى وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة، وهو ما وصفه بأنه "ثروة معطلة" يمكن الاستفادة منها عبر جذب المشترين الأجانب.

وأكد عمرو أديب أن السماح بتملك الأجانب للعقارات لا يعني تغيير التركيبة السكانية أو المساس بالأمن القومي، مشددًا على أن الدولة قادرة على وضع ضوابط تنظم عمليات التملك، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية.

وأضاف أن العديد من الدول تطبق هذا النظام، وأن تنشيط القطاع العقاري سينعكس إيجابًا على قطاعات اقتصادية أخرى ويوفر فرص عمل ويزيد من تدفقات العملة الأجنبية، معتبرًا أن المخاوف المتعلقة بتملك الإسرائيليين للعقارات يمكن التعامل معها من خلال القوانين والإجراءات المنظمة.