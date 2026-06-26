مفاجآت سارة.. ميدو يعود ..وشوبير يحضر لتهنئته بالشفاء .. ولميس تعلن استئناف برنامجها غداً

شهدت حلقة الليلة من " هنا المونديال 2026 “ التي انطلقت قبل قليل على شاشة تليفزيون " النهار " ثلاث مفاجآت سارة.

مفاجات سارة من " هنا المونديال 2026 “

الأولى عودة الكابتن أحمد حسام ميدو لتقديم البرنامج بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

والثانية وصول الكابتن أحمد شوبير إلى الاستوديو خصيصاً لتهنئته رغم أنه سيقدم بعد ساعات قليلة الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإيران .

وأثناء حوارهما حضرت الإعلامية لميس الحديدي التي وجهت لهما التحية على الأداء المميز ل " هنا المونديال 2026 " واطمأنت على ميدو .. وأعلنت مفاجأة ثالثة وهي أنها ستستأنف تقديم برنامجها اليومي " الصورة " على " النهار " اعتباراً من الغد.