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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجآت سارة.. ميدو يعود ..وشوبير يحضر لتهنئته بالشفاء .. ولميس تعلن استئناف برنامجها غداً

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

شهدت حلقة الليلة من " هنا المونديال 2026 “ التي انطلقت قبل قليل على شاشة تليفزيون " النهار " ثلاث مفاجآت  سارة.

مفاجات سارة من " هنا المونديال 2026 “

الأولى عودة الكابتن أحمد حسام ميدو لتقديم البرنامج بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

والثانية  وصول الكابتن أحمد شوبير إلى الاستوديو خصيصاً لتهنئته رغم أنه سيقدم بعد ساعات قليلة الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإيران .

وأثناء حوارهما حضرت الإعلامية لميس الحديدي التي وجهت لهما التحية على الأداء المميز ل " هنا المونديال  2026 " واطمأنت على ميدو .. وأعلنت مفاجأة ثالثة وهي أنها ستستأنف تقديم برنامجها اليومي " الصورة " على " النهار " اعتباراً من الغد.

هنا المونديال 2026 الكابتن أحمد حسام الإعلامية لميس الحديدي

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