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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد جلال خلال اجتماعه بمديري العرائس والقومي: لابد من استعادة الروح لمسرح الطفل

صدى البلد

اجتمع المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مع الفنانين محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس وعادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع مديري المسارح لوضع الخطة المستقبلية لكافة الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح.

وأكد خالد جلال خلال الاجتماع، على ضرورة استعادة رونق مسرح الطفل، وتقديم أعمال تهتم بمحتوى النصوص من حيث الفكرة والموضوع، بحيث تسهم في تنمية الذائقة الفنية لدى الأطفال، وترتقي بأفكارهم.

كما استعرض الاستعدادات الخاصة بتخرج الدفعة الثانية من مشروع مواهب مصر الذي يقدم من خلال المسرح القومي للأطفال، منوها بضرورة أن يعكس الحفل نتاج التدريبات الفنية التي قام بها المتخصصون، على أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

وأشار جلال إلى ضرورة منح الفرصة للمبدعين الشباب سواء من أبناء الفرقة أو من خريجي كليات الفنون الجميلة، لتقديم أعمالهم من خلال مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب إعادة تقديم تراث مسرح العرائس العظيم بصورة لائقة بجوار الأعمال الجديدة المزمع تقديمها.

كما أكد المخرج خالد جلال على ضرورة التوجه لتجمعات الأطفال بالمدارس لتقديم نسخ مصغرة من تلك الأعمال، معتبرا أن حالة التطور الذي يشهده فن تصميم وتنفيذ العرائس في مصر، يجب أن يقدم أيضا من خلال أعمال فنية جديدة تتسم بالابتكار والتجديد .

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