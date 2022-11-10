عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يقيدون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

صدى البلد

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية خروقاتها ضد الشعب اليمني، متعنتة في دفع وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأفادت الأمم المتحدة بأن حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، كانت جلها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بسبب القيود التي تفرضها الجماعة على حركة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة شرط "المحرم" المرافق للمرأة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، في تقرير حديث له، إن الفترة بين (يوليو ـ سبتمبر) 2022، شهدت 307 حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية المبلغ عنها في اليمن، بزيادة قدرها 5,9% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أن 94% من هذه الحوادث تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بينما كانت 6% في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

خطف قلوب العالم.. ماذا فعل الطفل عمر علي أثناء لقاء الإمام الطيب والبابا فرنسيس؟

شوبير عن قضية نادي القرن بين الأهلي والزمالك: مفيش 70 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد عرض النادي للبيع.. كلوب يحسم قراره بشأن الاستمرار مع ليفربول

حصاد 5 أيام من قمة المناخ COP 27.. نجاح غير مسبوق بضخ المليارات وتدشين مشروعات جديدة

النقض تؤيد إعدام قتلة عامل دليفري في الدقهلية

محيي الدين: الاستثمار بأنظمة البيانات يسهم في تحديد الفجوات المالية والعمل بشكل أفضل

فيروسات بيئية | تحرّك مصري رسمي لمكافحة الأمراض المعدية الناشئة

وزيرة التخطيط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفصيلة غريبة.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها | شاهد

أفضل طريقة لحماية أسنان الطفل من التسوس |نصائح وإرشادات

جمال شعبان يهاجم رجل الكشري| لهذا السبب

موجود في المطبخ.. مكون خارق لحرق دهون البطن بأقل مجهود

فيديو

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

بالفيديو.. شاهد فرحة المواطنين بعد توزيع القوات المسلحة 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

نشاط للرياح وسقوط أمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

استقرار سعر الدولار في مصر ومفاجأة بشأن الذهب| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ