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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النقل: 260 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لخدمة زوار قمة المناخ

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، إن الدولة أعدت خطة شاملة للتجهيزات لمؤتمر المناخ، لافتا إلى أن الوزارة بدورها مسئولة عن تنظيم الطرق والكبارى، وبدأت المهمة لديهم فى رصف وتجديد مطار شرم الشيخ فى الممرات ووصلات الربط، وتم الانتهاء من هذه الأعمال بشهر كامل قبل انطلاق المؤتمر .
وأضاف " الوزير"، خلال تقرير أذاعه برنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية “mbc  مصر”، أن الوزارة قامت برفع وتأهيل ورصف الطرق ونقل الوفود فى منطقة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة نحو 40 ألف زائر يحضرون قمة المناخ العالمي.

وأشار إلى أن خطة الوزارة فى تجهيزات مؤتمر المناخ  شملت استخدام وسائل النقل الكهربائية الجماعية بإجمالى 260 أتوبيسا بالغاز الطبيعي والكهرباء تمت بصناعة مصرية بالكامل بإشراف محلى الصنع.

النقل رصف الطرق الكهرباء شرم الشيخ وزير النقل

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