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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكاش مايوه.. زوجة برونو سافيو تُثير الجدل بإطلالتها على البحر

سافيو وزوجته
سافيو وزوجته

خطفت لويزا زوجة بورنو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث ظهور لها.


وظهرت لويزا برفقة زوجها سافيو وابنهما فى أحد الأماكن الساحلية اثناء قضاء اجازتهما الصيفية باطلالة جريئة وعلقت قائلة "حبي"


واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون والتي قررها الجهاز الفني وتنتهي في الـ١٣ نوفمبر الجاري.


وكان الأهلي قد فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

 

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اطلاله جريئه النادي الأهلي كاش مايوه علي البحر احدث ظهور لها الأماكن الساحلية برفقة زوجها

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