برونو سافيو وزوجته وطفلهما يخطفون الأنظار في مكان عام.. شاهد

شاركت لويزا زوجة بورنو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت لويزا بصورة تجمعها بزوجها سافيو وابنهما فى أحد الأماكن العامة حيث تقضي إجازة توقف الدورى مع زوجها.





وعلي جانب آخر قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلغاء ودية الفريق التي كان مقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كولر يقرر إلغاء ودية الأهلي غدا.. ويطلب من عبدالحفيظ تجهيز وديتين بعد انتهاء الراحة”.