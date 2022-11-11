الهجرة:لدينا شباب مصري بالخارج في جميع مجالات التغيرات المناخية ونحاول الاستفادة منهم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا لدينا شباب مصري بالخارج في جميع المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية ونحاول الاستفادة منهم.



وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تغير المناخ له علاقة كبيرة بالهجرة لأنه يؤدي إلى هجرة منظمة من الدول المتضررة".

وأشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "الشباب المصري بالخارج لديهم أفكار لبلدهم إنها إزاي تبقى أحسن في كيفية الوصول لصفر انبعاثات".

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "بقالنا 26 قمة مناخ العالم يتحدث ولا ينفذ علشان كده محتاجين نركز على تنفيذ القرارات في القمة الحالية لأنها قمة التنفيذ".