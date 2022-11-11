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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عاشور يصحح خطأ شائعا حول إدراك ثواب صلاة الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير

صدى البلد

هل أحصل على ثواب صلاة الجمعة حال إدراك الإمام في التشهد الأخير .. التبكير في الذهاب الى صلاة الجمعة له فضل عظيم عند الله . وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والتطيب والذهاب الى المسجد قبل صعود الخطيب المنبر ، الا ان بعض المصلين يتأخرون في الذهاب بسبب الاستيقاظ متأخرا .

من جانبه أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه يفضل الذهاب الى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر لأن الملائكة تغلق سجلاتها فور صعود الإمام للاستماع للخطبة وبالتالي.

 

وأضاف عاشور في اجابته على سؤال شخص ورد الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيه: "وصلت الى المسجد يوم الجمعة والإمام جالس للتشهد فهل أصليها جمعة أم ظهرا ؟ . قائلا: الحد الأقصى لإدراك الجمعة مع الإمام وهو راكع للركعة الثانية حتى ولو ذكرت تسبيحة واحدة فقط ورفعت معه حسبت لك جمعة ولكن ليس بأجر من ذهب مبكرا الى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام ، أما في حالتك وادركت الإمام في السجود او التشهد تنويها صلاة جمعة ولكن تصلي أربع ركعات ظهرا ، لأن هناك البعض يؤديها ركعتين فقط ، وهذا خطأ شائع . 

الوضوء قبل صلاة الجمعة يكفر الذنوب 

عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا»، وَجْهُ الدَّلالَةِ: فيه دليلٌ على أنَّ الوضوءَ كافٍ للجُمُعةِ، وأنَّ المقتصِرَ عليه غيرُ آثمٍ ولا عاصٍ؛ فدلَّ على أنَّ الأمْرَ بالغُسلِ محمولٌ على الاستحبابِ.

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