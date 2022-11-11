إسلام صادق : كولر لم تصله أي عروض بلجيكية وسويسرية حتى يفكر في الرحيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم تصله أي عروض رسمية من خارج مصر في الفترة الماضية حتى يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما يتردد بشأن وجود عروض سويسرية وبلجيكية للتعاقد مع المدير الفني مارسيل كولر أمر غير صحيح ولم يحدث على أرض الواقع وكولر لديه مع العقد لمدة موسمين قادمين ".

وأضاف:" كولر مستمر مع الأهلي ويحظى بالدعم من الإدارة والجماهير النادي ولم يبلغ الأهلي برغبته في الرحيل أو وجود عروض كما يدعى البعض ".