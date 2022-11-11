عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصريون ينظمون واقفة أمام الأمم المتحدة بنيويورك لرفض التدخل في الشأن الداخلي

وقفة أمام الأمم المتحدة.. الجالية المصرية: نرفض أي تدخل في شئوننا

وقفة أمام مقر الأمم
وقفة أمام مقر الأمم المتحدة

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي إم سي، صباح اليوم الجمعة، فقرة عن الوقفة التي نظمتها عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رفضاً لـ ممارسات موظفي المنظمة الدولية مع النائب عمرو درويش.

 

txt

تضامناً مع عمرو درويش ورفضا للتدخل في الشأن الداخلي.. وقفة للمصريين بنيويورك


وخلال الفقرة قال نشأت زنفل أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الوقفة هي رسالة لأي جهة تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري، موضحا أن المشاركين شددوا على دعمهم لمؤسسة القضاء المصري العظيم النزيه والمستقل.


وأضاف نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية في أمريكا، أن لدينا حالة من الاستياء الشديد من من محاولة التدخل في الشئون الداخلية لمصر، مضيفا أن أي شخص يحرض على قتل أبناء ولادنا من الشرطة المصرية أمرا مرفوض.

 

لدينا قانون قضاء شامخ


وتابع أحد أعضاء الجالية المصرية في أمريكا: "الضغوط للأفراج عنه مرفوضة، ولدينا قانون قضاء شامخ.. ربنا نجانا من المهالك ونجانا مصر من الوقوع والسقوط، والشعب المصري انتبه لكل محاولة لإسقاط البلاد".


وأكمل أحد أعضاء الجلية المصرية في أمريكا: “هذا تحرك طبيعي مننا اتجاه بلدنا، ورفض أي تدخل في شئوننا”.
 

فيما نظم أبناء الجالية المصرية  ببروكسل وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، بعد محاولة طرده من إحدى جلسات الأمم المتحدة والتي كان يتواجد بها شقيقة علاء عبد الفتاح.

 

الجالية المصرية مقر الأمم المتحدة المنظمة الدولية عمرو درويش النائب عمرو درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقسوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

موضوعات متعلقة

وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش ضد سياسات الأمم المتحدة | فيديو

ترشيحاتنا

تصفيات شمال أفريقيا.. منتخب مصر للناشئين يواجه تونس عصر اليوم

كيفية اغتنام يوم الجمعة.. خير يوم طلعت فيه الشمس

الإيسيسكو: نقدم خدمات تنموية وتثقيفية متطورة لشعوب العالم الإسلامي

الإيسيسكو: COP 27 له مردود مؤثر في تغير المناخ

بالتزامن مع cop 27.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في شرم الشيخ| فيديو

مدرس كيني يحول سيارة شرطة إلى ربع نقل.. اعرف القصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبق صحي ولذيذ.. هيدي كرم تكشف عن وجبة الإفطار المفضلة لديها

طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

بوسي شلبي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

شاهد .. بلوجر تايلاندية تلتهم وجبة خفافيش بالشوربة على الهواء وجدل حول وباء جديد

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ