وقفة أمام الأمم المتحدة.. الجالية المصرية: نرفض أي تدخل في شئوننا

مصريون ينظمون واقفة أمام الأمم المتحدة بنيويورك لرفض التدخل في الشأن الداخلي

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي إم سي، صباح اليوم الجمعة، فقرة عن الوقفة التي نظمتها عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رفضاً لـ ممارسات موظفي المنظمة الدولية مع النائب عمرو درويش.



وخلال الفقرة قال نشأت زنفل أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الوقفة هي رسالة لأي جهة تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري، موضحا أن المشاركين شددوا على دعمهم لمؤسسة القضاء المصري العظيم النزيه والمستقل.



وأضاف نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية في أمريكا، أن لدينا حالة من الاستياء الشديد من من محاولة التدخل في الشئون الداخلية لمصر، مضيفا أن أي شخص يحرض على قتل أبناء ولادنا من الشرطة المصرية أمرا مرفوض.

لدينا قانون قضاء شامخ



وتابع أحد أعضاء الجالية المصرية في أمريكا: "الضغوط للأفراج عنه مرفوضة، ولدينا قانون قضاء شامخ.. ربنا نجانا من المهالك ونجانا مصر من الوقوع والسقوط، والشعب المصري انتبه لكل محاولة لإسقاط البلاد".



وأكمل أحد أعضاء الجلية المصرية في أمريكا: “هذا تحرك طبيعي مننا اتجاه بلدنا، ورفض أي تدخل في شئوننا”.



فيما نظم أبناء الجالية المصرية ببروكسل وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، بعد محاولة طرده من إحدى جلسات الأمم المتحدة والتي كان يتواجد بها شقيقة علاء عبد الفتاح.