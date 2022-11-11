عيوبك أبوسهالك.. ياسمين عز تثير الجدل بـ رسالة غامضة| شاهد

وجهت الإعلامية ياسمين عز ، رسالة غامضة ، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام .

وكتب ياسمين عز “ عيوبك لو الكل عابهالك.. أنا ابوسهالك ”.

وحذرت الإعلامية ياسمين عز، الستات من الطلاق٫قائله: "مفيش حاجة اسمها الست بتنور بعد الطلاق٫ الراجل هو اللي بينورك بس الزرار في ايدك انتي”.



وأضافت الإعلامية ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": “فيه ستات كتير نسيت إن الزواج ميثاق غليظ٫ والموضوع مش سهل ولازم نراجع نفسنا في كلمة طلقني ألف مرة”.

ووجهت رسالة للستات قائله: "خليكي ناصحة وواعية وعندك شخصية٫ واوعي تسمعي لحد٫ وبلاش تسمعي كلام اللي تقولك اعملي مثلي لأن كل راجل له طبع مختلف عن التاني”.



وأضافت: “حاولي تفهمي طبع جوزك ومن خلاله تتعامله مع كل مشكلة وإزاي تمتصي غضبه”.