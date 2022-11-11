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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية اغتنام يوم الجمعة.. خير يوم طلعت فيه الشمس

الدعاء يوم الجمعة
الدعاء يوم الجمعة

كيفية اغتنام يوم الجمعة ، ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح أهيمة يوم الجمعة عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها، وهنا نوضح كيفية اغتنام يوم الجمعة.


كيفية اغتنام يوم الجمعة


يستحب للمسلم اغتنام يوم الجمعة ، بعدة أمور أبرزها:

الحرص على الصلاة في المسجد

الاستماع والانصات إلى خطبة الجمعة

التبكير إلى صلاة الجمعة

الإكثار من الذكر والاستغفار

الحرص على صلاة النوافل

صلة الرحم وزيارة المريض

الإكثار من الصلاة على النبي

الحرص على صلاة الضحى

استغلال ساعة الإجابة

قراءة سورة الكهف

الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب

صلاة الوتر وقيام الليل

 

دعاء يوم الجمعة قصير
 

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهمّ إنا نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.


فضل قراءة سورة الكهف

 

وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف ، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

 

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
 

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.
وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».
وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

 

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