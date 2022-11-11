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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار مبادرة بيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهاً للكيلو

صوره من الحدث
صوره من الحدث

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

 

ففي مركز ومدينة السنبلاوين قال أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تنفيذا لأعمال مبادرة توفير الارز للمواطنين فقد تم التنسيق مع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين حيث تم توفير 6 طن ارز ابيض معبأ لبيعها بسعر 12 جنيه للكيلو للمواطنين امام رئاسة مجلس المدينة.

 

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمر و فكري رئيس المركز والمدينة انه توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ لبيعها للمواطنين بسعر 12 جنيه للكيلو بمدينة ميت غمر تخيفا للعبئ عن المواطنين وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين و فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق .

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