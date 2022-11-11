محافظ الدقهلية: استمرار مبادرة بيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهاً للكيلو

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ففي مركز ومدينة السنبلاوين قال أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تنفيذا لأعمال مبادرة توفير الارز للمواطنين فقد تم التنسيق مع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين حيث تم توفير 6 طن ارز ابيض معبأ لبيعها بسعر 12 جنيه للكيلو للمواطنين امام رئاسة مجلس المدينة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمر و فكري رئيس المركز والمدينة انه توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ لبيعها للمواطنين بسعر 12 جنيه للكيلو بمدينة ميت غمر تخيفا للعبئ عن المواطنين وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين و فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق .

FB_IMG_1668160981361

FB_IMG_1668160979275

FB_IMG_1668160977290

FB_IMG_1668160975222

FB_IMG_1668160973321