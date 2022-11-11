دعوة خطباء الأوقاف بأنحاء الجمهورية : اللهم اجعل مصر أمنا و أمانا

أدى خطباء وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، خطبة الجمعة ، في جميع المساجد، وكانت خطبة الجمعة عن الدين والوطن والإنسانية.

ودعا خطباء مساجد الأوقاف، في نهاية خطبة الجمعة، أن يحفظ الله مصر وأرضها وشعبها قائلين “اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين”.

ونقل التلفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفسية (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان “الدين والوطن والإنسانية .. بناء لا هدم”.

بدوره، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة ، لإلقاء خطبة الجمعة اليوم 11 نوفمبر 2022م بعنوان “الدين والوطن والإنسانية .. بناء لا هدم”.