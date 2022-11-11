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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من ميدان التحرير| فيديو أحمد موسى يجتاح مواقع التواصل

احمد موسي
احمد موسي

تخطى فيديو الإعلامي أحمد موسى ، اثناء تواجده فى ميدان التحرير أكثر من مليون مشاهدة في 3 ساعات ليكون أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. 


وبث الإعلامي أحمد موسى، فيديو له من ميدان التحرير، في وسط القاهرة، ليطمئن الشعب المصري أن الحالة الأمنية مستقرة تماما في كل أرجاء البلاد.


وقال أحمد موسى، خلال بث مباشر له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة: "أقول للإخوان وأنا في ميدان التحرير، أنتم فين، أنا مستنيكم، ومصر عظيمة، ومافيش شيء، ولا حتى شيء، ولا الهواء".


جاي من عند العاصمة الإدارية


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"أنا جاي من عند العاصمة الإدارية، ولفيت مدينة نصر، ومصر الجديدة، وداخل على التحرير، ومفيش كلب منهم، الجو جميل جدا انهاردة".

 
البلد شغالة


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"الدنيا هدوء تماما، والبلد شغالة، ومصر شغالة".


وتفاعل مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديوهات الإعلامي أحمد موسى فورا بثها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كما حققت مشاركات واسعة وآلاف التفاعلات والتعليقات.

 

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أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى ميدان التحرير الشعب المصري وسط القاهرة الحالة الأمنية

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