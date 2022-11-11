رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزى اليوم ويتناول وجبة الغداء مع الطلاب

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة المطعم المركزى بالجامعة، وحرص على تواجده وسط ابنائه الطلاب والطالبات، وتناول معهم وجبة الغداء، وحرص على الاطمئنان وسؤال الطلاب على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها، والاطمئنان على تقديم خدمة متميزة لطلاب المدن الجامعية.

هذا وقد رافق سيادته خلال الجولة التفقدية الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وبعض من السادة مديري العموم بالجامعة.

وعبر رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بتواجده وسط ابنائه الطلاب والاستماع لكل مشاكلهم وكذلك رأى الطلاب فى الوجبات المقدمة لهم وقام بالرد على استفسارات الطلاب، وقد شدد سيادته على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب، ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعية بحرص قيادات الجامعة على التواجد بينهم، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.



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