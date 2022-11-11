عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز أنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


و من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة يطلق المركز برنامج تدريبي عن  الاحصاء التحليلي spss  يبدأ يوم  ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

ترشيحاتنا

وزير السياحة : النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة

حسين فهمي : لا صحة لأخبار زواجي أو ارتباطي بـ أنغام.. فيديو

خالد نجيب: الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الطاقة وسيكون بديلا عن البنزين ..فيديو

دينا الشربيني: ماما كانت رافضه دخولى مجال الفن وبابا ساعدنى

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ