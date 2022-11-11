الاتحاد السكندري يرفض رحيل نجومه خلال انتقالات يناير

رفض مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التفريط في نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الحفاظ على قوام الفريق وتلبية طموحات الجماهير والتواجد بالمربع الذهبي.

وأكد مسئولي الاتحاد السكندري أن دعم الفريق والحفاظ على القوائم الأساسية خوفا من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري عقد اجتماع مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش في حضور اللجنة الفنية المسؤولة عن كرة القدم برئاسة أ حمدعبد المجيد لوضع الاهداف المحددة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي جلسة محمد مصيلحي مع زوران للحديث عن خارطة طريق زعيم الثغر في الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة كأس الرابطة .