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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | 60 ألف جنيه .. تراجع الأوفر برايس لأسعار تويوتا كورولا

تويوتا كورولا 2022
تويوتا كورولا 2022

بعد ان وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة تويوتا كورولا خلال شهر سبتمبر و أكتوبر الماضيين إلى قيمة تتراوح بين 320 و 400 الف جنيه، شهدت تلك النسخة انخفاض ملحوظ يقدر بـ 60 الف جنيه خلال الفترة الحالية، ليصل سعر الاوفر برايس بين 260 الف جنيه وحتى 350 الف جنيه.

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الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا 2022 

 

وتتوافر السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 عبر باقة من الفئات المقدمة بالسوق المصري، حيث يقدر السعر الرسمي للفئة الاولى بـ 440 الف جنيه، و 475 الف جنيع للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 520 الف جنيه، و 550 الف جنيه للفئة الرابعة.

تويوتا كورولا 2022 

وتأتي الفئة الخامسة بسعر رسمي يبلغ 570 الف جنيه، و 600 الف جنيه للفئة السادسة، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة السابعة للسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 نحو 634 الف جنيه.

تويوتا كورولا 2022 

وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقارب 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد السيارة اوامر التسارع عبر نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال من 5 سرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء CVT.

تويوتا كورولا 2022 

ومن خلال الامكانيات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2022 فيمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا 2022 
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