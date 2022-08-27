أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر واحدة من أقوى الاصدارات المقدمة بالسوق المحلي من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تضم حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، عبر 3 فئات وهم SMART و ELEGANCE، بالاضافة للفئة الثالثة SPORT، جميعهم لموديلات 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقاعدة عجلات طولها 2745 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4795 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1835 مم للارتفاع، مع خزان وقود بسعة 80 لتر، ومقصورة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وجاءت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

كما حصلت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على محرك اخر 6 سلندر سداسي الاسطوانات، بقوة 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بسعة 4000 سي سي، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الرباعي.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 990 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 1.140.000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 1.190.000 جنيه.