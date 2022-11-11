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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة الجمهورية.. المصري يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف

المصري
المصري

تعادل فريق المصري تحت 14 سنة "الفئة العمرية 2008 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن وائل الجبالي مع ضيفه فريق غزل المحلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط يقوده حكم الساحة منير يوسف ومعه هاني العراقي وأحمد نبيل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات على البنك الأهلي وأسوان والانتاج الحربي والتعادل في مباراتين أمام فاركو وغزل المحلة، والخسارة أمام الزمالك في مباراة واحدة.

جاءت المباراة سجالًا بين كلا الفريقين اللذين تبادلا السيطرة على مجريات المباراة التي شهدت تألق خط دفاع الفريقين وحارسي المرمى وخاصة حارس المصري فادي وائل عطوة الذي زاد عن مرماه ببراعة في أكثر من كرة خطرة والأمر نفسه لحارس غزل المحلة الذي أنقذ العديد من الكرات الخطرة من أمام لاعبي المصري لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل  لحراسة المرمى ، يحيى محمد ، يوسف حسام ، تامر أبو المعاطي ، عمرو طارق لخط الظهر ، أحمد راضي ، سيف الجبالي  ، محمد الجرايحي ( مهند حسن ) ، يوسف أحمد  ( عمر حمادة ) لخط الوسط ، خالد هاني ، نبيل وائل العزب لخط الهجوم.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: وائل الجبالي مديرًا فنيًا، أحمد صلاح مدربًا، محمد وفا مدربًا لحراس المرمى، محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، السيد عبد السلام "الشيخو" منسقًا إداريًا.

ويتكون جهاز الإشراف من: د. ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين، محمد معوض نائب مدير القطاع، أسامة سلامة المدير الإدارى للقطاع، السيد الجراحي منسقًا عامًا للقطاع.

المصري بطولة الجمهورية بورسعيد الأهلى محمد معوض غزل المحلة

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