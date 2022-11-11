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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير شلبي: بيتقدملي عرسان.. وأعيش الرومانسية مع نفسي

سهير شلبى
سهير شلبى

قالت الاعلامية سهير شلبي إن زواجها من الإعلامي أحمد سمير جاء بعد قصة حب كبيرة وكانت حديث الناس.

وتابعت سهير شلبي خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة: كان مبنى ماسبيرو يتحدث عن قصة حبنا، وأول مرة تلاقت العيون وهو خارج من ستديو 8 بعد الانتهاء من عمل الموجز وانا داخلة الاستديو لبدء عملي ونظرنا لبعضنا حينها.

وأوضحت سهير شلبي أن الإعلامي الراحل أحمد سمير كان يعبر عن حبه بالفعل، وتابعت: لم اتزوج بعده لأن أحمد سمير كان شخصية استثنائية قلما تجدي رجل بهذه المواصفات فكان مثقفا ولديه عقل مستنير وخفة دم وثقافة وطلة وشياكة ورجولة، فكان من الصعب أن أجد هذه المواصفات، وتقدم لي الكثير للزواج لحد النهاردة، لكني أريد الحفاظ على الذكرى.


وقالت شلبي: أنا وحيدة رغم أن حولي الكثير من الأقارب والأصدقاء، لكني أعيش الرومانسية مع نفسي وأحب الغناء لأنه جزء من حياتي .

وواصلت: بخاف من المرض جدا والحزن ساكن في أعماقي لأني مريت بأحزان عنيفة في حياتي وما زالت سواء فقد الأحبة والبعد عن عملي وعن الإعلام يجعلني حزينة، كما أن وفاة أحمد سمير زوجي كان حادث صادم جدا بالنسبة لي.


يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع

الإعلامية سهير شلبي قناة الحياة برنامج إيمان أبو طالب استثناء المرض

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