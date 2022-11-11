العرابى: أمريكا تدرك قيمة مصر فى العالم وتسعى دائما لتوطيد علاقتها معها



قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ، إن حضور الرئيس الأمريكى جو بايدن قمة المناخ تعد نقطة هامة لتقوية العلاقات بين مصر وأمريكا وهناك تفاهم كبير على مستوى القيادات بين الجانبين ومحاولة الوصول لتفاهمات فى قضايا المناخ .



وأضاف " العرابى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر فضائية dmc ، أن أمريكا تدرك جيدا قيمة مصر فى العالم وتسعى دائما لتوطيد علاقتها مع الدولة المصرية خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز بامتلاكها قناة السويس التى تعد شريان أساسى وحيوى لمجالات التجارة حول العالم .



وأشار إلى أن هناك التقاء فى وجهات النظر بين الجانبين المصرى والأمريكى ومصر تقوم بدور استراتيجى هام فى كافة القضايا العالمية وتدرك مصر جيدأ ان أمريكا قطب كبير فى العالم ودولة ذات ثقل سياسى فى المنطقة ، منوها ان أمريكا عليها أن تقدم دعم متواصل فى القضية الفلسطينية ومساندة الدول الافريقية .