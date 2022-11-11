كارول سماحة: "أغرب موهبة صادفتها فى برامج التحكيم صوت يشبه الكارتون"

قالت الفنانة كارول سماحة ، إن أكثر ما يزعجها ببرامج لجان التحكيم فى الغناء هو الرضوخ لرأى الجمهور فى أوقات عدة باختيار موهبة عن غيرها وعقبت " كنت بعمل مساومات مش بتشبه قناعاتى " .



وأضافت " سماحة " خلال استضافتها ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن مشاركتها بلجان التحكيم فى الأغانى كانت تحتوى على بعض الخلافات مع زملائها حول موهبة المتسابقين لافتة إلى أن التصويت على المواهب لابد أن يكون بشكل حيادى ونابع من المشاعر .



وأشارت إلى أن اشتراكها فى برنامج المسابقات اكس فكتور كان تجربة لذيذة وممتعة بالنسبة إليها وصادفها موهبة غنائية كانت تتفق عليه كافة أعضاء لجنة التحكيم ولكن كانت ترى صوته أشبه ب " الكارتون " وكأنه صوت دولاج لكارتون الأطفال وصممت على رأيها برفض موهبته .