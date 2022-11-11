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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة: "أغرب موهبة صادفتها فى برامج التحكيم صوت يشبه الكارتون"

كارول سماحة
كارول سماحة

 

قالت الفنانة كارول سماحة ،  إن أكثر ما يزعجها ببرامج لجان التحكيم فى الغناء هو الرضوخ لرأى الجمهور فى أوقات عدة باختيار موهبة عن غيرها وعقبت " كنت بعمل مساومات مش بتشبه قناعاتى " .


وأضافت " سماحة " خلال استضافتها ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن مشاركتها بلجان التحكيم فى الأغانى كانت تحتوى على بعض الخلافات مع زملائها حول موهبة المتسابقين لافتة إلى أن التصويت على المواهب لابد أن يكون بشكل حيادى ونابع من المشاعر .


وأشارت إلى أن اشتراكها فى برنامج المسابقات اكس فكتور كان تجربة لذيذة  وممتعة بالنسبة إليها وصادفها موهبة غنائية كانت تتفق عليه كافة أعضاء لجنة التحكيم ولكن كانت ترى صوته أشبه ب " الكارتون " وكأنه صوت دولاج لكارتون الأطفال وصممت على رأيها برفض موهبته .

كارول سماحة لجنة التحكيم برنامج مسابقات خلافات الخلافات

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