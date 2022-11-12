شيرين: حسام حبيب حب حياتي وبقيت قوية بمساندة الجمهور ودعواتهم

علقت شيرين عبدالوهاب، على خلافاتها السابقة مع حسام حبيب قبل عودتها كتب الكتاب: “أنا لسه بحب حسام حبيب دا هو حب حياتي” .

وتابعت شيرين عبد الوهاب : أنا في أمان لأني وسطكم، وأنتم ضهر ليا، وبأكد إن عائلته ناس طيبين وكويسين.



أكدت شيرين عبدالوهاب، إنها بحالة صحية جيدة، وأن هناك شعوبًا وسط مشاغلها تسأل عليها وتطمئن عليها.

وأوضحت عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أنها ما زالت تخضع لعلاجها النفسي، مشيرة إلي أنها ممتنة لجمهورها وللحب الذي شهدته خلال فترة مرضها سواء بكلمة جيدة أو مش كويسة، لأن من ذكرها بكلمة سيئة كان بهدف حبها.

وتابعت شيرين: أنا اتاخدت على خوانة، مرة واحدة لقيت نفسي في المستشفى، والأيام كانت صعبة، وبقيت كويسة بفضل المستشفى والناس عملولي كل حاجة وكانوا مدلعني، وبقيت كويسة جدا.



