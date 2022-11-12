حسين فهمي: عادل إمام حالته الصحية كويسة واسأل عليه باستمرار

أكد النجم حسين فهمي، عدم وجود خلافات بينه وبين الزعيم عادل إمام في أي وقت من الأوقات، قائلا: "عمرنا ما اختلفنا واحنا بنحب نلاعب بعض زي القط والفار وبنهزر مع بعض في التصوير باستمرار".

وأشار الفنان حسين فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه دائم السؤال على الزعيم عادل إمام، مطمئنا الجمهور على حالته الصحية قائلا: "بسأل عليه علطول وبكلم رامي ابنه وهو كويس وإن شاء الله دائما كويس، وسبب عدم شغلنا 25 سنة مع بعض لان مكنش في عمل يجمعنا".

وأوضح الفنان حسين فهمي، أنه متصالح مع نفسه ولا يوجد بينه وبين أحد ضغائن، متابعا: "أنا مش زعلان من حد ومحدش قالي أنا زعلان منك ومفيش في ذهني حد أنا مزعله أو زعلان منه وأنا متصالح مع نفسي".