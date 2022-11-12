شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وانا في أمان علشان وسط ناس بيحبوني

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة: "كتبنا الكتاب النهاردة".

وتابعت خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم



وردت علي سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهي اللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معملونا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات".