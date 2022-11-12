قبل كتب الكتاب..ماذا قال المأذون للفنانة شيرين وحسام حبيب؟ نصائح نبوية مؤثرة

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رجوعها إلى الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما، قائلة: "خبري السعيد أنه تم بمشيئة رب العالمين كتب كتابي على حسام حبيب أمس، وبطلب من الناس الدعاء لي، لأني لا أقدر أعيش بدون دعواتكم لي ورضاكم".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية”، فيديو لكتب كتاب الفنانة شيرين وحسام حبيب، وقال المأذون أثناء عقد القران بينهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيره".

ونصح المأذون خلال الفيديو، شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، باتباع ما جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه أنه من أمان البيوت يجب أن يقرأ فيها القرآن الكريم ويذكر فيها الله.

وتابع المأذون "هناك بعض الأذكار التي تحمي البيوت من الشياطين، وحثنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»، «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

وتأثرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والفنان حسام حبيب، بالنصائح النبوية التي ذكرها المأذون لهما أثناء عقد القران.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "انا زى البومب وحلوة خالص .. فيه حد بيحبه ناس كتير كدا وشعوب بتقوم وتقعد فى وسط مشاكلهم فاكرني.. وأنا بتدفي بيكم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا كويسة بس لسة بخضع لعلاج نفسي.. ولكني بقيت كويسة جدا وباين على صوتي والبركة فيكوا.. وممتنة جدا للناس وعايزة أقولهم أنتوا تعبتوا فيا وعلشاني".

نصائح دار الإفتاء لحياة زوجية سعيدة

قالت دار الإفتاء، إن العلاقة الخاصة بين الزوجين أساس من أسس السعادة الزوجية، منوهة بضرورة الحرص على إشباعها.

وطالبت الأزواج بضرورة التعبير عن احتياجاتكما منها، وساعدا بعضكما على الاستمتاع بها، وليذكِّر أحدُكما الآخر باللحظات السعيدة بينكما، وذلك نحو لحظات المودة، وأوقات الصفا، وعبارات الحب، ومواطن النجاح، فإن ذلك مما يزيد في الانسجام ويؤكد نجاح العلاقة بينكما.

ونوهت الإفتاء، في منشور سابق لها على فيسبوك، بأن من الأسس التي أمر الشرع أن يُراعيها كِلا الطرفين في اختيار الطرف الآخر، والتي يضمن بها في المقام الأول استقرار الحياة بينهما: أن يكون مناط الاختيار على معيار الخُلُق والدِّين؛ لما يترتب على التحلي بهما من تكوين رادع داخلي يدفع صاحبه إلى القيام بما عليه من حقوق أو واجبات، ويمنعه في الوقت نفسه من التعدّي أو الجور أو ارتكاب المحرمات التي تضرّ به أو بالطرف الآخر، وهذا ما أرشد إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أخرجه الترمذي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في المُعجَمَين "الأوسط" و"الكبير" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وواصلت: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.

وأكملت: ومن الأسس التي يستقرّ بها عقد الزواج: أن يدرك كُلٌّ من الطرفين أنَّ عليه واجبات كما أنَّ له حقوقًا، فإذا حرص على بذل ما عليه كحرصه على أخذ الذي لَهُ؛ كان ذلك إيذانًا باستقرار الحياة بينهما.



أولًا «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» ثلاث مرَّات إذا أصبح العبد وأمسى. [سنن أبي داود].



ثانيًا: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» ثلاث مرَّات إذا أمسى. [صحيح مسلم].

ثالثا: قراءة سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس ثلاث مرَّات إذا أصبح وأمسى. [سنن أبي داود].

رابعًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي» مرَّة واحدة إذا أصبح العبد وأمسى. [الأدب المفرد].

خامسًا: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ البرصِ والجنونِ والجذامِ ومن سيِّئِ الأسقامِ» [سنن النسائي]