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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ومحمد صلاح

في ظل الجدل الثائر حول عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب، ظهرت على الساحة مؤخرًا معركة صامتة بينهما وبين محمد صلاح.

كان نجم ليفربول قد ألغى متابعة شيرين عبد الوهاب على الإنستجرام منذ أيام بعد دخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان، وهو الأمر الذي أثار حديث السوشيال ميديا وقتها عن سبب إلغاء محمد صلاح متابعة شيرين، وهل هو بسبب الإدمان.

واليوم بعد إعلان شيرين عودتها إلى «حسام حبيب» من خلال برنامج الحكاية مع «عمرو أديب»، قام حبيب بعدها بإلغاء متابعة محمد صلاح من على حسابه في إنستجرام، والعودة لمتابعة شيرين رسميًا.

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا 

أثارت معركة إلغاء المتابعات بين الثلاثي السخرية بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت إحدى المستخدمات تقول ساخرة من إلغاء حسام حبيب متابعة صلاح: "يعني شو هالخسارة الكبيرة لمحمد صلاح، أكيد الليلة مش راح يقدر ينام".

وكتب مستخدم آخر مؤيدًا رد فعل الفرعون المصري: "كنا نتعاطف معها، عاشت يد محمد صلاح"، بينما لازال الكثيرون يتساءلون "لماذا حذف صلاح شيرين من البداية".

 

عودة شيرين وحسام حبيب

كانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب أنها عقدت قرانها على حسام حبيب مجددا مساء أمس الخميس داخل منزلها مؤكدة على حبها الشديد له.

واعتذرت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب على الهواء عما صدر منها فى نفس البرنامج من قبل، مؤكدة على أنها كانت فى حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات بينهما، وهو ما جعلها تتحدث عنه بشكل غير لائق أمام الجميع.

وأكدت الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها  الخاص، واستقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

 

أزمة شيرين عبد الوهاب وشقيقها

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب قد أعلن أن الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، مشيرا إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته منذ قليل.


وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه اليوم للتنازل عن الدعوي القضائية التي قامت برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

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