عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري وفاته

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمود عبد العزيز ، والذى يعد واحداً من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية .

نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الاحترافية في بداية السبعينات، من خلال التلفزيون، بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل الدوامة، ومنه انضم إلى فريق الحفيد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه عام 1975 .

 محمود عبد العزيز 

ثم قدم محمود عبد العزيز العديد من الأفلام الهامة مثل: السادة الرجال، الكيف، العار، الشقة من حق الزوجة، جري الوحوش، الكيت كات ، وبالإضافة الى فيلم الساحر الذي منحه اللقب الأشهر له، وشارك في بطولته مع منة شلبي وسلوى خطاب، وحقق نجاحا كبيرا على عادت. 

لمع ايضا محمود عبد العزيز فى مجال الدراما التليفزيونية ومنها:  رأفت الهجان، البشاير، محمود المصري، جبل الحلال، رأس الغول، كلاب الحراسة، باب الخلق ، كما قام ببطولة العديد من المسلسلات منها عاشت مرتين، العملية صهللة، بابا زعيم عصابة. 

 محمود عبد العزيز 

كشف محمود عبد العزيز فى أحد البرامج التليفزيونية عن عمله فى العديد من المهن قبل التمثيل ومنها بيع الجرائد ، حيث قال  "محمود عبد العزيز"، إنه شارك مع فريق التمثيل خلال فترة دراسته بكلية الزراعة، متابعا: دائما ما كنت أحصل على جائزة أفضل ممثل، ولكن بعد التخرج توجهت إلى أحد أعمدة التمثيل حينها وقام بإحباطي، متابعا" قفل الدنيا في وشي".


وأضاف:" قررت أن أهاجر من البلاد وتوجهت لـ فيينا، متابعا:" لما سافرت اشتغلت حاجات كتير..كنت بياع جرائد".


ولفت إلى أنه بقى في النمسا لمدة 3 أشهر، متابعا: " كنت بنام في محطات السكة الحديد وأنا في فيينا".

 محمود عبد العزيز 

في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي .. تفاصيل رحيله عن عالمنا بشكل صادم

ذكرى وفاة شرفنطح.. قرر الاعتزال بعد إصابته بالربو وسر رفضه للإنجاب


واسترسل محمود عبد العزيز : "قررت أن أعود مرة أخرى إلى الإسكندرية، حسيت اني اشتقت لأمي وأخواتي وحتة كنافة وكوب شاي".

 

حقيقة طلب محمود عبد العزيز الزواج من إيناس الدغيدي : 

 

ترددت العديد من الاقاويل عن طلب الفنان محمد عبد العزيز الزواج من المخرجة إيناس الدغيدي .

وأوضحت إيناس الدغيدي حقيقة هذا الأمر حيث قالت  :  طلب زواج محمود عبد العزيز منى كان غير جاد حيث كنا مع الفنانة نجلاء فتحى فى فيلم “عفوا أيها القانون” ولم يتعد الأمر مجرد الهزار وانتهى فى نفس الجلسة التى جمعت بيننا.

 

محمود عبد العزيز السكة الحديد منة شلبي الكيت كات سلوى خطاب نور الدمرداش الفنانة نجلاء فتحى جري الوحوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

بعد العملية الجراحية | مفاجأة صادمة في توقيت عودة الونش إلى الزمالك

ترشيحاتنا

أمريكا تشيد بـ"النصر الاستثنائي" لأوكرانيا في خيرسون

البيت الأبيض يبرز تصريحات الرئيس السيسي ووصف بايدن لمصر بـ "أم الدنيا"

قراءة سورة يس بعد الفجر هل بدعة ؟.. الإفتاء: مشروطة

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

رغم تراجع الدولار.. صعود أسعار الذهب اليوم السبت 12-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ